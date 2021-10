Cammino sinodale: card. Zuppi (Bologna), “cercare insieme come vivere la conversione pastorale missionaria”. Domani apertura in San Petronio e ricordo del card. Lercaro

Domani alle 17.30 il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi presiederà la messa nella cattedrale di San Pietro, con la quale si aprirà il cammino sinodale della Chiesa diocesana, in preparazione al Sinodo dei Vescovi indetto da Papa Francesco nel 2023. Durante la celebrazione sarà pure ricordato il card. Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968 e del quale ricorrono quest’anno il 130° anniversario della nascita e il 45° della morte. La messa verrà celebrata nel rispetto delle normative anticovid e sarà trasmessa in streaming sul sito dell’arcidiocesi di Bologna www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. “Il Sinodo – afferma il card. Zuppi, che sabato scorso è stato a Roma per la cerimonia di apertura e domenica ha concelebrato la messa presieduta dal Papa in San Pietro – inizia già con questa preparazione, che è parte fondamentale del Sinodo stesso. La decisione del Papa di indire il Sinodo generale e di inaugurarlo domenica scorsa muove tutta la Chiesa, le diocesi, insieme alle varie realtà, comunità, associazioni ad una riflessione sulla sinodalità, cioè ad essere missionari, a vivere la comunione, ad ascoltare e a parlare dei problemi che portiamo nel nostro cuore, che vediamo e sentiamo nella vita di tante persone. Domenica prossima inizierà il cammino sinodale della Chiesa italiana”. Il primo anno, spiega, “impegnato nella fase di ‘ascolto’, coinciderà con la preparazione del Sinodo generale e sarà il primo passo del cammino delle Chiese in Italia, anche questo su sollecitazione del Papa, per ascoltare le sfide a cui la Chiesa deve far fronte, per capire quindi quali sono i problemi e cercare insieme come vivere la conversione pastorale missionaria che è la grande visione e proposta a cui ci chiama Papa Francesco”.