Diocesi: Siracusa, oggi evento gratuito per bambini alla Catacomba di San Giovanni

In occasione della quarta Giornata delle catacombe, che si celebra oggi, sabato 16 ottobre, l’Ispettorato per le catacombe della Sicilia orientale con la Custodia delle catacombe dell’arcidiocesi di Siracusa ed in collaborazione con la società Kairos, ha promosso l’evento gratuito “ScopriCatacomba”, dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni, che si svolgerà alla catacomba di San Giovanni.

Come spiega una nota, sSarà una modo di scoprire un tesoro nascosto all’interno delle gallerie sotterranee, alla scoperta della storia, dell’arte e della fede. I piccoli visitatori, guidati da una piccola fonte di luce, andranno alla scoperta dei segreti della catacomba: attraverso alcune tavole descrittive posizionate lungo un percorso ammireranno i particolari pittorici e architettonici dei luoghi. Non mancheranno le prove da superare, caratterizzate da giochi e didattica, che metteranno alla prova i piccoli esploratori alla scoperta di simboli e storia”.

Per partecipare all’evento, in programma dalle 10 alle 17, è obbligatoria la prenotazione.