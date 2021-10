Cristiani perseguitati: Acs, 18 ottobre appuntamento con “Un milione di bambini pregano il rosario”

Si rinnova lunedì 18 ottobre l’appuntamento della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) a parrocchie, asili nido, scuole e famiglie per l’annuale iniziativa “Un milione di bambini pregano il rosario”, la campagna di preghiera per la pace e l’unità in tutto il mondo che, spiega il presidente internazionale di Acs, card. Mauro Piacenza, “vuole incoraggiare bambini e giovani a cercare aiuto e sostegno in Dio nei momenti difficili”. Quest’anno, si legge in un comunicato di Acs, l’iniziativa è incentrata sulla figura di San Giuseppe, con citazioni dalla Lettera Apostolica “Patris Corde” scritta da Papa Francesco in occasione dello speciale anno giubilare indetto nel 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe a patrono della Chiesa Universale. La campagna 2021 incoraggerà i bambini a pregare “mano nella mano con la Madonna e sotto la protezione di San Giuseppe”. San Giuseppe, afferma il card. Piacenza, “è per noi un grande esempio di come Dio può volgere in bene ogni cosa attraverso la nostra preghiera, la nostra fedeltà e la nostra obbedienza alla sua Parola. La fame, la povertà, la corruzione, il terrorismo, la profanazione della vita umana e la distruzione del creato colpiscono milioni di persone”. Lo scorso anno la campagna “Un milione di bambini pregano il rosario” ha battuto tutti i record, coinvolgendo bambini di 136 Paesi tra i quali, Siria, Iraq, Messico, Armenia, Papua Nuova Guinea, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Le origini dell’iniziativa di preghiera risalgono al 2005, quando un gruppo di bambini pregava il rosario in un santuario di Caracas. Alcuni degli adulti presenti ricordarono le parole di San Pio da Pietrelcina il quale disse: “Quando un milione di bambini pregheranno il rosario, il mondo cambierà”. Da allora la campagna si è diffusa rapidamente ed è diventata un fenomeno mondiale. Sulla sua pagina web https://acninternational.org/millionchildrenpraying/it/ Acs offre materiali gratuiti per quanti pregano nelle parrocchie, nelle scuole, nei gruppi di bambini e nelle famiglie. I pacchetti informativi scaricabili online sono disponibili, insieme alle immagini da colorare, in 26 lingue.

La campagna di preghiera è, sottolinea Acs, organicamente integrata con i progetti finanziati dai benefattori per sostenere la fede dell’infanzia cristiana nei Paesi in cui persecuzione, discriminazione o povertà minacciano la libertà religiosa. Acs fornisce anche i dati sulle pubblicazioni diffuse nel 2020 che descrivono uno dei canali attraverso i quali la Fondazione aiuta i bambini a crescere nella fede: I bambini pregano il rosario: 4.400 copie; Bibbia del fanciullo: 58.535; Catechismo Io credo: 5.900; Poster religiosi: 7.168; Via Crucis: 720; Bibbia Youcat: 12.000; Catechismo Youcat: 39.235; Youcat Confessione: 450; Youcat Cresima: 500; Youcat Diario: 150; Youcat Docat: 67.879; Youcat per i più piccoli: 8.000; Youcat Preghiera: 2.300.