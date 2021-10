Cammino sinodale: mons. Ruzza (Porto-Santa Rufina), “chiamati al confronto e all’ascolto, chiediamo l’assistenza dello Spirito Santo”

Si apre domani, sabato 16 ottobre, con una celebrazione eucaristica in programma alle 18.30 nella cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a La Storta (Rm), il cammino sinodale nella diocesi di Porto-Santa Rufina. A presiedere la messa sarà l’amministratore apostolico della diocesi, mons. Gianrico Ruzza il quale, rivolgendosi a sacerdoti, diaconi, comunità religiose, operatori pastorali, associazioni, movimenti e comunità alla vigilia dell’appuntamento, ricorda che “per la Chiesa che vive in Italia (e – quindi – anche per la nostra diocesi) tale percorso apre una fase di cammino sinodale che ci accompagnerà fino al 2025, con modalità articolate che si compongono della dimensione narrativa (2021-2023), sapienziale (2023-2024), profetica (2025). Noi cercheremo di viverlo intensamente”. E aggiunge: “In ogni comunità saremo chiamati al confronto e all’ascolto. Una commissione diocesana che ho costituito appositamente darà le indicazioni opportune per vivere insieme (con gioia e con fecondità) tale opportunità”. “Occorre chiedere anzitutto l’assistenza dello Spirito Santo, perché solo in tal modo il cammino può essere un cammino sinodale” conclude, invitando tutti alla celebrazione di domani, “nella quale pregheremo e loderemo il Signore per il tempo di Grazia che ci offre. Nei giorni successivi verranno forniti elementi per avviare il confronto nelle varie realtà della diocesi”.