Cammino sinodale: Molfetta, domenica l’apertura con le messa presieduta da mons. Cornacchia nella basilica Madonna dei Martiri

Dopo la celebrazione presieduta da Papa Francesco, domenica 10 ottobre a San Pietro, per l’apertura ufficiale del Sinodo, a distanza di una settimana il cammino sinodale sarà avviato nelle Chiese particolari di tutto il mondo con percorsi diocesani. Per questo motivo nel segno dell’unità, l’avvio della fase diocesana anche nella Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi avverrà domenica 17 ottobre. Nelle parrocchie durante le celebrazioni della giornata si pregherà per questo cammino che coinvolge tutta la Chiesa. Il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, presiederà l’Eucaristia presso la basilica Madonna dei Martiri, a Molfetta, alle ore 19. L’Ufficio pastorale e l’ufficio liturgico hanno predisposto una breve pista per guidare le parrocchie alla preparazione di questo cammino.