Cammino sinodale: Firenze, al via domani con la messa presieduta dall’arcivescovo Betori nella cattedrale di Santa Maria del Fiore

La Chiesa fiorentina si unisce al cammino chiesto da Papa Francesco in preparazione al Sinodo dei vescovi e al cammino sinodale delle Chiese in Italia indetto dalla Cei. Domani alle 16,30, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori presiederà la celebrazione eucaristica “che sarà anche l’occasione – si legge in un comunicato – per la ripresa del cammino sinodale diocesano che vede la diocesi impegnata già da alcuni anni e che confluirà con i percorsi della Chiesa italiana e della Chiesa universale”. Durante la celebrazione ci sarà anche la tradizionale consegna del mandato agli operatori pastorali. “Una messa – conclude il comunicato – con tanti significati diversi, che vedrà riunita in cattedrale una rappresentanza delle parrocchie fiorentine”.