Cammino sinodale: Cosenza, domani pomeriggio in cattedrale l’apertura con la messa presieduta da mons. Nolè

Domenica 17 ottobre mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica per l’apertura del Sinodo in diocesi, “secondo le indicazioni di Papa Francesco e comunicate nei giorni scorsi dalla Segreteria del Sinodo dei vescovi per la Chiesa universale dal 2021 al 2023’. Ne ha dato notizia l’Ufficio per la pastorale della comunicazione della diocesi bruzia, ricordando che tema del Sinodo che coinvolgerà fino alla Santa Pasqua le diocesi e i territori: “Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, Missione”. Il momento introduttivo e la celebrazione eucaristica si svolgeranno in cattedrale a partire dalle 17.30. Saranno presenti i sacerdoti diocesani e religiosi, i seminaristi, una rappresentanza di diaconi e consacrati, i delegati per ogni parrocchia, che ciascun parroco designerà. L’invito è stato esteso anche ai delegati fraterni delle altre Chiese e delle religioni presenti nel territorio.