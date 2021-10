Europei di sitting volley femminile: dal 17 al 23 ottobre l’Italia parteciperà ai campionati in Turchia

(foto Comitato Italiano Paralimpico)

La Nazionale italiana femminile di sitting volley, prenderà parte ai Campionati europei, che si svolgeranno dal 17 al 23 ottobre a Kemer in Turchia. Le azzurre sono inserite nel Gruppo B insieme ad Olanda, Ucraina, Ungheria e Russia, nel Gruppo A ci sono invece Turchia, Finlandia, Slovenia, Croazia, Germania e Polonia. Proprio la Russia è l’avversaria con cui le italiane hanno perso la finale agli Europei del 2019 a Budapest, aggiudicandosi la medaglia d’argento e la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020. Sono 12 le giocatrici convocate dal Commissario tecnico Amauri Ribeiro: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Sara Cirelli, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa SSD); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaella Battaglia (Volley Cenide Villa S.G.); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Francesca Fossato (ASD Sitting Volley Chieri); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena). L’Italia esordirà domenica 17 ottobre alle ore 8,30 contro l’Olanda, mentre alle ore 19,30 incontrerà la Russia. Martedì 19 ottobre, alle ore 12,30, le azzurre dovranno affrontare l’Ucraina, ed il 20 ottobre l’Ungheria alle ore 9. Dopo la prima fase, le prime quattro di ogni girone si affronteranno nei quarti di finale incrociati secondo lo schema: 1A – 4B, 1B – 4A, 2B – 3A, 2 A – 3 B. Le 4 vincitrici disputeranno le gare che assegneranno le medaglie. Le 4 formazioni che non riusciranno a staccare il pass per le semifinali si affronteranno per stabilire la classifica dal 5° all’11° posto.