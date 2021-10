Cammino sinodale: Vicenza, domani l’apertura in cattedrale con la messa presieduta dal vescovo Pizziol

Dopo l’apertura, domenica scorsa 10 ottobre in San Pietro a Roma per la Chiesa universale, anche la diocesi di Vicenza inizia domani il cammino sinodale: “un’esperienza e un tempo prolungato di incontro e di ascolto del vissuto degli uomini e delle donne di oggi che la Chiesa intende svolgere a tutti i livelli per facilitare il discernimento e promuovere un profondo rinnovamento in senso evangelico della propria vita e delle proprie strutture”, si legge in un comunicato che rilancia le tre parole chiave indicate da Papa Francesco: comunione, partecipazione e missione.

Domani dunque il vescovo Beniamino Pizziol presiederà la messa di inizio cammino sinodale diocesano alle 10.30 in cattedrale. La celebrazione, che si aprirà con il Libro dei Vangeli portato solennemente in processione come luce per illuminare il cammino da compiere, sarà trasmessa in diretta dall’emittente diocesana Radio Oreb (fm 90.20; www.radioreb.org). Nella mattinata di domenica in tutte le chiese della diocesi, durante le celebrazioni eucaristiche, le comunità pregheranno per il cammino da compiere insieme.

“Scopo di questa prima fase del cammino sinodale – ha spiegato il vicario generale mons. Lorenzo Zaupa – è favorire un ampio processo di consultazione per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, nelle diverse articolazioni e modalità, coinvolgendo i consigli pastorali parrocchiali, unitari, diocesani, le comunità religiose, diaconale, le associazioni e i movimenti. A tutte queste realtà saranno indirizzare alcune domande per fare emergere tutte le buone esperienze di sinodalità già in atto e stimolare le nostre comunità ad essere Chiesa in ascolto, Chiesa che cammina insieme, Chiesa aperta, Chiesa che testimonia la ‘gioia del Vangelo’”.