Cammino sinodale: Messina, domani sera l’apertura in cattedrale con la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Accolla

Nella diocesi di Messina il sinodo si aprirà domani con una solenne celebrazione della Parola alle ore 19 in cattedrale. La celebrazione sarà poi trasmessa in 14 parrocchie della diocesi e sarà in diretta streaming sui canali ufficiali della diocesi. La fase diocesana si concluderà ad aprile 2022. Lo annuncia un comunicato della diocesi ricordando che ieri l’arcivescovo Giovanni Accolla, insieme al vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, ha incontrato i giornalisti per presentare il percorso della fase diocesana del Sinodo dei vescovi. “Come diocesi – si legge nel comunicato – abbiamo scelto, insieme al consiglio presbiterale e al consiglio pastorale, di creare una segreteria generale e 4 commissioni che accompagnino il percorso sinodale. Sono la commissione Teologica, Metodologica, di Spiritualità e il Comitato consultivo di orientamento. Ogni commissione è formata da circa otto membri tra sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, fedeli laici e appartenenti a vari movimenti ecclesiali di diversa età e provenienti da diversi territori della diocesi. Il tutto sarà guidato da un referente del sinodo, don Roberto Romeo”. “Nei prossimi mesi, grazie soprattutto al lavoro congiunto delle commissioni sinodali e degli uffici di curia che vivono e operano nel quotidiano dei diversi ambiti del territorio, vorremmo suscitare – conclude il comunicato – un movimento di dialogo e confronto con tutte le realtà della città e provincia di Messina”.