Ue: video dell’Europarlamento per far conoscere il budget e Next Generation Eu

Con il 2021 cominciano i sette anni del nuovo bilancio europeo dotato di 1.074 miliardi di euro, un “bilancio storico”, lo aveva definito il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ma accanto a questi ci saranno i 750 miliardi del piano Ue per aiutare l’Europa a uscire dalla crisi di Covid-19 (Next Generation Eu), rendendola “più verde, digitale e più forte”. Il rilancio, spiega un video del Parlamento europeo, sarà nel segno della sostenibilità, per cui i fondi distribuiti tra gli Stati Ue serviranno a sostenere la transizione verde, creare opportunità nel digitale e rafforzare i sistemi sanitari, mentre si lavorerà per rilanciare l’economia, creando occupazione e tutelando i lavoratori, oltre che le piccole e medie imprese e il turismo, che da questa crisi stanno avendo danni enormi. Anello fondamentale della catena sarà la promozione dell’innovazione. La presidenza portoghese dell’Ue, iniziata il 1° gennaio, si muove allo stesso ritmo. “Tempo di agire: una ripresa giusta, verde e digitale” lo slogan del semestre guidato dal Portogallo.

Qual è il piano dell’UE per aiutare a rilanciare l’Europa dalla crisi di COVID-19? Scoprilo nel video. ↓ pic.twitter.com/iIhcSlrn6x — Parlamento europeo (@Europarl_IT) January 5, 2021