Terremoto in Croazia: il nunzio mons. Lingua in visita alle zone terremotate di Sisak e Petrinja

terremoto in Croazia, il nunzio mons. Lingua

Il nunzio apostolico in Croazia, mons. Giorgio Lingua, ha visitato oggi le zone colpite dal terremoto del 29 dicembre scorso. Il rappresentante pontificio è stato accompagnato dal vescovo di Sisak, la diocesi più colpita dal sisma, mons. Vlado Košic. Mons. Lingua ha visitato anche il centro di distribuzione della Caritas diocesana e incontrato i volontari con il direttore della Caritas, padre Fabian Svalin. Il nunzio ha definito l’impegno dei volontari “un segno di speranza che aiuta a capire che alla radice dell’uomo c’è sempre il bene”. Durante il sopralluogo il nunzio e il vescovo si sono recati anche nell’area della cattedrale distrutta di Sisak. Da parte sua mons. Košić ha ringraziato la Santa Sede e il nunzio per “la vicinanza in questi tempi difficili per il nostro popolo e la nostra diocesi, nonché per l’aiuto spirituale e materiale che arriva da tutto il mondo su sollecitazione del Santo Padre. Sono d’accordo con il nunzio che questo evento ci insegna quanto siamo fragili e come dovremmo lavorare per un mondo migliore “. Mons. Lingua ha poi visitato Petrinja, epicentro del sisma e i villaggi vicini.