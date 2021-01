Diocesi: Spoleto-Norcia, il 14 gennaio la festa di san Ponziano. Mons. Boccardo (arcivescovo), “gli chiediamo di difenderci dal Covid”

La città di Spoleto si appresta a celebrare il Santo patrono, il giovane martire Ponziano. L’arcidiocesi ha diffuso il programma delle celebrazioni che prevede, giovedì 14 gennaio nella basilica cattedrale di Spoleto due Messe: alle 9 e quella solenne presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo alle ore 11.30. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta nei canali social della diocesi (Facebook: SpoletoNorcia; YouTube: Archidiocesi Spoleto Norcia). Nel pomeriggio alle 16.30, sempre in cattedrale, mons. Boccardo presiederà i Secondi Vespri (diretta nei social diocesani). Quest’anno, a causa delle restrizioni per evitare il diffondersi del Coronavirus, non si terrà la tradizionale processione fino alla basilica dedicata al Santo. L’arcivescovo riporterà la reliquia del martire a bordo di un’automobile, percorrendo le stesse vie della processione. “Questa particolare processione – afferma mons. Boccardo – vuole comunque essere una grande intercessione a S. Ponziano. Secondo la tradizione locale, infatti, il martire è invocato come protettore contro il terremoto. Ed oggi noi gli chiediamo di difendere la città di Spoleto e tutta l’arcidiocesi anche dall’assalto del Coronavirus”. In preparazione alla festa è stato organizzato un appuntamento culturale, nell’ambito dell’iniziativa (on line) “IncontraArti oltre l’immagine”: domani, venerdì 8 gennaio, alle ore 17, sui canali social della diocesi e del museo (Facebook: SpoletoNorcia; Duomo di Spoleto – Complesso Monumentale; YouTube: Archidiocesi Spoleto Norcia), Vittoria Garibaldi, direttore tecnico-scientifico del laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto e coordinatore di Icom Umbria, illustrerà le opere del maestro di Cesi, “allievo” di Giotto, conservate nel Museo diocesano di Spoleto.