Epifania: mons. Panzetta (Crotone), “all’orizzonte, dopo la difficoltà che stiamo vivendo, c’è un tempo di rinascita e di rinnovamento”

“Dio ha a cuore la salvezza di tutti, il cuore di Dio è grande, c’è posto per tutti ma Dio non si impone”, “è necessario cercarlo”. Lo ha detto mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina, nella messa in cattedrale per la solennità dell’Epifania. “L’incontro con Dio è sempre l’incontro di due libertà, quella di Dio che prende l’iniziativa, quella dell’uomo che cerca. I magi sono il segno di uomini che cercano la verità e ne hanno desiderio”. Esortando i fedeli, mons. Panzetta ha additato la strada della “volontà di entrare nella grazia della luce e della salvezza”. “Saremo un popolo luminoso se accoglieremo in noi la Sua presenza, se saremo luce avremo il fascino dell’attrazione del mistero cristiano che abita dentro di noi”. E così “siamo chiamati, in uscita, a portare la buona notizia di Dio”. Nel primo anniversario dell’ingresso nella diocesi crotonese, mons. Panzetta “prega il Signore” perché lo renda “ministro della grazia di Dio”: “Vi chiedo di pregare per me, perché abbia la forza, la dolcezza e la tenerezza necessarie per un ministero impegnativo ma anche bello, con grande responsabilità ma con la grazia di Dio”. Mons. Panzetta si è detto “certo che all’orizzonte, dopo la difficoltà che stiamo vivendo, c’è un tempo di rinascita e di rinnovamento e ricostruzione. Questo tempo sia di preparazione all’esplosione di vita che il Signore prepara per l’umanità e per tutti noi”.