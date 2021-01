Coronavirus Covid-19: Ravenna, domani l’arcivescovo Ghizzoni celebrerà una Messa per defunti, ammalati e personale sanitario

Per Mirco Coffari e per tutti gli altri morti a causa dal Covid 19. Per i loro familiari e anche per gli ammalati e il personale sanitario. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, celebrerà una Santa Messa domani, venerdì 8 gennaio, alle 18.30, in cattedrale per ricordarli, affidare le persone decedute alla misericordia di Dio e pregare per chi lotta contro il virus.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Consulta per le aggregazioni laicali di Ravenna e dall’Amci–sezione di Bologna, con le quali Mirco Coffari, presidente di Scienza e Vita Ravenna e case manager dell’Hospice Villa Adalgisa, stroncato in dicembre dal virus, aveva organizzato nel gennaio dell’anno scorso importanti mostre sulla professione medica e su figure profetiche di medici come San Giuseppe Moscati e Takashi Paolo Nagai. Proprio da questa collaborazione e dal ricordo di Mirco è nata l’iniziativa dell’8 gennaio.

A presiedere la celebrazione della Messa sarà l’arcivescovo Ghizzoni, concelebreranno don Mario Di Massimo, assistente ecclesiastico della Consulta, e padre Johntin Lokang, parroco dell’Ospedale Santa Maria delle Croci. La Messa sarà trasmessa in diretta da Ravegnana Radio Inblu (94 Mhz).