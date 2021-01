Festa Tricolore: Casellati, “incarna i valori che hanno reso l’Italia libera e democratica”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il Tricolore è la più importante immagine dell’Italia nel mondo perché incarna i valori che hanno caratterizzato la nostra storia: coraggio, solidarietà, fratellanza e sacrificio. Quegli ideali che hanno reso l’Italia libera e democratica”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Festa del Tricolore. Per la seconda carica dello Stato, “la nostra bandiera ci richiama a quello spirito di unità nazionale che deve ispirarci nella ricostruzione del nostro Paese, in questa drammatica emergenza”.