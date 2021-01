Stati Uniti: Congresso certifica elezione Biden. Conte, “lavorare insieme per promuovere un’agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusione”

“Il Congresso americano ha certificato la vittoria elettorale di Joe Biden. Non vediamo l’ora di lavorare assieme al presidente Biden e alla vice presidente Kamala Harris per promuovere insieme un’agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusione”. Lo afferma il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato poco fa.

Il Congresso americano ha certificato la vittoria elettorale di @JoeBiden. Non vediamo l’ora di lavorare assieme al Presidente Biden e alla Vice Presidente @KamalaHarris per promuovere insieme un’agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusione 🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/Pd2EK4C2gw — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 7, 2021