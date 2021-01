Diocesi: Siracusa, la Marina militare dona alla Caritas alimenti per i poveri

“La Marina militare è sempre accanto ai più bisognosi. Sono diverse le iniziative che la vedono protagonista: per alcune preferiamo non darne pubblicità, altre invece è giusto che siano fatte conoscere all’opinione pubblica perchè possano essere prese da esempio”. L’ammiraglio Andrea Cottini, comandante di MariSicilia, ha aderito all’iniziativa “La forza della legalità, la concretezza della solidarietà” promossa dalla Caritas diocesana per aiutare concretamente i tanti poveri della diocesi aretusea, coinvolgendo le forze dell’ordine di Siracusa. La Marina militare ha consegnato al direttore della Caritas diocesana, don Marco Tarascio, e ai volontari i tanti generi alimentari raccolti dal personale militare. “Come ci capita spesso abbiamo pensato a un modo per coinvolgere altri nella nostra azione quotidiana – ha detto don Tarascio -. Pensare alle forze dell’ordine nella giornata particolare di celebrazione del loro patrono ci è sembrato il momento più opportuno ma non avremmo mai ipotizzato una così grande partecipazione”.

Il progetto coinvolge le forze dell’ordine, in occasione della festa del santo protettore, in una raccolta di prodotti alimentari da destinare alle famiglie bisognose seguite e assistite dall’“Emporio della Solidarietà”, lo spazio di prossimità creato dalla Caritas nella Casa della carità, la struttura di accoglienza di via Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa. “Un segnale di vicinanza alla città, di attenzione nei confronti di chi ha bisogno”.