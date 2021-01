Stati Uniti: Congresso certifica elezione Biden. Di Maio (min. Esteri), “non vediamo l’ora di lavorare con la nuova amministrazione e siamo uniti a sostegno della democrazia”

“Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden in seguito alla certificazione dei risultati delle elezioni da parte del Congresso degli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di lavorare con la nuova amministrazione e siamo uniti a sostegno della democrazia. Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come solido alleato e partner strategico”. Lo afferma il ministro degli Affari esteri e la Cooperazioni internazionale, Luigi Di Maio, in un tweet pubblicato poco fa.

Congrats to President-elect @JoeBiden following the US Congress certification of election results. We look forward to working with the new Administration and we stand together in support of democracy. US can count on Italy as a solid ally and strategic partner.

— Luigi Di Maio (@luigidimaio) January 7, 2021