Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “con ok Aifa a vaccino Moderna uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione”

“Dopo l’ok europeo di Ema, l’Agenzia italiana del farmaco ha dato approvazione al vaccino Moderna. Da oggi abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia.”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’autorizzazione odierna da parte dell’Aifa al vaccino dell’azienda farmaceutica statunitense per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni, già autorizzato ieri da Ema e Commissione europea.