Assalto al Congresso Usa: i titoli dei giornali europei. Dai “fanatici di Trump” tentativo di colpo di Stato. “Fatiscente democrazia americana”

Le prime pagine dei siti online di tutta Europa guardano a Washington. Il finlandese Yle, che in queste ore è tutto dedicato alla vicenda americana, titola “C’è stato un tentativo di colpo di Stato in America?”. Nella sua analisi parla di “fanatici di Trump” che “hanno attraversato un confine inimmaginabile”, definendolo “colpo scioccante al cuore della fatiscente democrazia americana”. Per il norvegese Aftenposten, ciò che ha avuto luogo è un “dramma di portata storica”; lo svedese Dagen racconta il “caos e la violenza che hanno colpito il cuore della democrazia statunitense”. Il britannico Guardian, che riporta in diretta gli eventi in corso oltre oceano, parla di “carneficina americana” descrivendo nel dettaglio come “le truppe di terra di Trump hanno portato avanti la sommossa al Campidoglio”. Per il francese Le Monde “l’invasione del Congresso è l’ultimo evento dell’impresa di demolizione portata avanti dal presidente Trump a partire dalla sua elezione”. Trump, sempre secondo Le Monde, “incoraggiando i suprematisti bianchi così come i cospiratori, ha fratturato duramente il Partito repubblicano”. Sul sito dello spagnolo El Pais, il titolo che campeggia è “Il congresso conferma il trionfo di Biden tra le rivolte istigate da Trump”. Un editoriale del tedesco Die Welt questa mattina titola: “Trump deve essere fermato, altrimenti c’è la minaccia di una guerra civile americana”. Di Paese in Paese, i quotidiani riportano anche le condanne dei leader politici europei verso i fatti di Washington.