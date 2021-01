Solidarietà: “Run for case famiglia”, di corsa per i bambini e ragazzi ospiti delle strutture dei Castelli Romani

“Run for case famiglia” è il titolo di un’iniziativa in programma oggi e domani che mette insieme sport e solidarietà. L’idea, che coinvolge il territorio dei Castelli Romani come punto di partenza ma virtualmente può estendersi ad ogni parte del mondo, prevede la possibilità di correre, camminare, andare in bicicletta per un’ora tra le 7 e le 22 di oggi e domani, facendo poi una donazione a favore delle case famiglia delle associazioni “Chiara e Francesco” di Torvajanica e “La Chiocciola” della Selvotta. “L’idea è dell’ironman Mirco Mancino, che conosce le nostre realtà fin dalla loro nascita – spiega al Sir Alessandro Orsini, vicepresidente della onlus ’Chiara e Francesco’ – e ha voluto legare la sua passione per lo sport amatoriale con l’impossibilità attuale di correre in gruppo inventando questa proposta”. L’associazione “Chiara e Francesco” ha strutture di accoglienza per bambini dai quattro anni fino a ragazzi di 18-21 anni, allontanati dalla famiglia perché hanno subito abusi. “Quest’anno, tra pandemia e chiusure, stiamo vivendo forti difficoltà: non possiamo svolgere eventi, non possiamo fare i corsi nelle scuole che ci aiutano a formare i più piccoli a riconoscere gli abusi, non si riesce a organizzare manifestazioni”, prosegue Orsini. “Vivendo di beneficienza siamo in grande difficoltà anche a livello economico. L’iniziativa di questo fine settimana ci aiuta a sopravvivere e ci fa sentire la vicinanza di tutta la comunità”, conclude.