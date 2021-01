Devozione: Manoppello, l’arcivescovo Gänswein nella basilica del Volto Santo per l’antico rito di Omnis Terra

Sarà ricordato domani, 17 gennaio, nella basilica del Volto Santo a Manoppello l’antico rito istituito nel 1208 da Papa Innocenzo III che, nella seconda domenica successiva all’Epifania, detta di Omnis Terra, accompagnato dai canonici di San Pietro, portava la Veronica in processione dalla basilica vaticana nel vicino ospedale papale di Santo Spirito in Sassia. Alle 11, sarà celebrata la messa dall’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa pontificia. Al termine della celebrazione, animata dal coro della basilica diretto da Nicola Costantini, seguirà la processione con il Volto Santo all’interno della basilica e la benedizione con il reliquario contenente la sacra immagine. La celebrazione sarà ripresa dall’emittente televisiva Ewtn, con la presenza del giornalista e scrittore Paul Badde.

Mons. Georg Gänswein accompagnò a Manoppello Papa Benedetto XVI, di cui è tuttora segretario, in occasione della storica visita del primo settembre 2006, essendo stato il primo Papa a giungere pellegrino a Manoppello. Gänswein tornò altre volte in visita privata e partecipò alla prima rievocazione del rito di Omnis Terra il 16 gennaio 2016, in coincidenza con il Giubileo straordinario della Misericordia, presiedendo la celebrazione della Messa in Santo Spirito in Sassia. La celebrazione avverrà nell’osservanza delle disposizioni governative dirette al contenimento dell’epidemia. Per favorire comunque la più ampia partecipazione, anche dall’estero, la celebrazione verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Basilica Volto Santo di Manoppello”.