Settimana preghiera unità cristiani: Padova, il 18 gennaio veglia con mons. Cipolla e rappresentanti delle altre Chiese

Si aprirà con una veglia ecumenica la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani a Padova. Lunedì 18 gennaio, alle 18.30 nella chiesa di San Giuseppe, è in programma un appuntamento promosso dal Consiglio delle Chiese cristiane di Padova. Parteciperanno il vescovo Claudio Cipolla e i rappresentanti della altre Chiese cristiane del territorio: Ioannis Antoniadis (Chiesa ortodossa greca); pastora Daniela Santoro (Chiesa evangelica metodista); pastore Johannes Sparsbrod (Chiesa evangelica luterana) e padre Liviu Verzea (Chiesa ortodossa romena).

La Settimana, che si celebra da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio, quest’anno ha per tema un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni – “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Cfr Gv 15,5-9) – che, spiega una nota, “esprime la vocazione alla preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano della comunità monastica di Grandchamp, a cui è stato affidato il compito di scegliere il tema e redigere il sussidio di accompagnamento alla preghiera della Settimana”.

Per tutta la settimana, a Padova, come di consueto, nel santuario di San Leopoldo, alle 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica, si celebrerà l’Eucaristia con le intenzioni della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.