Salesiani: Sesto San Giovanni, il 20 gennaio l’annuale “Convegno Don Bosco”. Relatore don Attard

Mercoledì 20 gennaio, (dalle 14.30 alle 17.00), per celebrare la ricorrenza di san Giovanni Bosco, le Opere sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni promuovono l’annuale “Convegno Don Bosco” (in diretta streaming), giunto alla sua settima edizione. Interverrà don Fabio Attard, salesiano maltese, già consigliere generale della Congregazione Salesiana con la responsabilità della Pastorale giovanile e attualmente responsabile del Coordinamento della Formazione salesiani e laici in Europa. “Educare… una scelta che è segno e portatrice di speranza” è il titolo della relazione di don Attard che, “partendo dall’inedita situazione attuale in cui gli adulti si trovano ad insegnare e ad educare i giovani, delineerà le nuove mappe formative che stanno emergendo, e che richiedono discernimento, riflessione, ma anche audacia e coraggio, nella consapevolezza che sono i giovani stessi a chiedere di non essere abbandonati e di rimanere con loro”. Il convegno, che sarà coordinato da don Elio Cesari, direttore delle Opere sociali Don Bosco, è aperto a tutti gli interessati e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Salesiani Sesto.