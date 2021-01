“A Sua Immagine”: 16 e 17 gennaio. Ospiti Duilio Gianmaria, Lucia Goracci e Nello Scavo, il Vangelo con don Pozza e speciale “Dacci oggi il nostro Pane Quotidiano”

Crisi internazionali ed emergenze umanitarie al centro dell’attenzione di “A Sua Immagine” su Rai Uno, in un approfondimento insieme ai giornalisti-inviati Duilio Gianmaria, Lucia Goracci e Nello Scavo; e inoltre, lo speciale domenicale “Dacci oggi il nostro Pane Quotidiano” e il commento al Vangelo con don Marco Pozza. Di questo si occuperà “A Sua Immagine” nelle puntate di sabato 16 e domenica 17 gennaio su Rai Uno; il programma in onda da oltre vent’anni è realizzato dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 16 gennaio alle 15 su Rai Uno nello studio di “A Sua Immagine” nuovo appuntamento con il focus “Insieme a Papa Francesco”. A dare una lettura del quadro delle crisi internazionali – Usa, Croazia, Libia, Siria, Iraq e Yemen – insieme a Lorena Bianchetti saranno i giornalisti Duilio Gianmaria, Lucia Goracci e Nello Scavo; ospite della puntata anche Suzana Borko, vicepresidente della Caritas in Croazia. A seguire il consueto spazio “Le ragioni della Speranza” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana don Marco Pozza visita l’antica Abbazia di Praglia (Teolo, Padova) insieme a padre Stefano Visintin.

“Dacci oggi il nostro Pane Quotidiano” è il titolo dello speciale domenicale di “A Sua Immagine”, in onda il 17 gennaio alle 10.30, in diretta su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ne parlando il direttore della Caritas Italiana, don Francesco Soddu, l’economista Luigino Bruni e suor Paola, da sempre in prima linea per i più bisognosi. Dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, alle 10.55 la linea passa alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla basilica del Sacro Cuore di Cristo Re (Roma), per la regia tv di Michele Totaro e il commento di Elena Bolasco. Conclude infine l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12 da piazza san Pietro.