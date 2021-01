Munera: “Virgilio Melchiorre maestro di pensiero e di stile”. Per i 90 anni del filosofo la rivista rende disponibile on line un suo scritto

Il prof. Virgilio Melchiorre (foto unicatt.it)

“Il prossimo 18 gennaio Virgilio Melchiorre, professore emerito di Filosofia morale all’Università Cattolica e membro del comitato scientifico di ‘Munera. Rivista europea di cultura’, compie 90 anni. A Virgilio Melchiorre, maestro e amico, gli auguri più cari da parte della direzione, della redazione e di tutto il comitato scientifico della rivista”. Lo si legge in una nota diffusa oggi da Munera, che precisa: “Originario di Chieti e allievo di Gustavo Bontadini, Melchiorre ha saputo mettere in dialogo, in modo originale, la tradizione della metafisica classica con le grandi correnti della filosofia moderna e contemporanea, e in particolare la fenomenologia e l’esistenzialismo. I suoi studi sulla dimensione corporea, sull’immaginazione simbolica e sull’eros hanno aperto piste e prospettive sconosciute a una tradizione metafisica da tempo chiusa in sé stessa. Molti sono gli autori con i quali si è confrontato, ma uno su tutti è divenuto suo compagno prediletto di viaggio: il filosofo e teologo danese Søren Kierkegaard, con il quale Melchiorre ha fin da giovane avvertito un’affinità elettiva”. Direttore dell’ultima edizione dell’Enciclopedia filosofica uscita da Bompiani in 12 volumi, Melchiorre “è un punto di riferimento fondamentale per generazioni di allievi, che di lui da sempre apprezzano il rigore del pensiero, la nobiltà d’animo e la tenerezza del cuore”. Amico del cardinale Carlo Maria Martini, del poeta David Maria Turoldo e del rettore Giuseppe Lazzati, Melchiorre “si è sempre fatto apprezzare anche dalle correnti laiche della filosofia morale, che in lui hanno trovato un uomo aperto al dialogo e all’incontro, oltre ogni pregiudizio”.

Per festeggiare la ricorrenza, Munera mette a disposizione dei lettori uno scritto di Melchiorre, scaricabile gratuitamente fino al 31 gennaio con il codice “90anni”.