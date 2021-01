Servizio civile universale: Caritas Urbino, “una scelta che cambia la vita, tua e degli altri”

“Da qualche settimana è stato pubblicato il bando del Servizio civile universale. Svolgere un anno di Servizio civile – si legge in una nota della diocesi di Urbino – è scegliere consapevolmente di fare un atto d’amore verso se stessi e verso gli altri. È decidere di allargare i propri orizzonti attraverso lo scambio, il confronto ed il fare”. Significa “decidere di mettersi in gioco e imparare a crescere anche attraverso l’ascolto delle esperienze degli altri. Un anno di esperienza in Caritas è una valida esperienza formativa per chiunque abbia la volontà di prendersi cura del prossimo”. Quest’anno le Caritas delle Marche mettono a disposizione 114 posti, per giovani con un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Il programma regionale racchiude 13 progetti. Nella Caritas di Urbino sono a disposizione 3 posti per il progetto “In ascolto per l’inclusione Marche”. Il progetto è pensato “per ridurre il disagio e favorire l’inclusione delle persone fragili che si rivolgono ai centri d’ascolto delle Caritas delle Marche”. Il termine ultimo per la presentazione della domanda sarà l’8 febbraio 2021. È necessario munirsi di Spid. Collegandosi all’indirizzo caritasmarche.webnode.it si possono trovare tutti progetti di Caritas Marche e ulteriori informazioni utili per la presentazione della domanda.