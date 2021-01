Diocesi: Termoli-Larino, una scheda di preghiera e un gesto-attività per preparare la messa domenicale in famiglia

“Ogni settimana una scheda di preghiera con la proposta di un gesto-attività per preparare la messa domenicale e vivere e condividere la propria vita personale e comunitaria accompagnati dalla Parola per riscoprire la vicinanza di Dio nella nostra vita”. È l’iniziativa della diocesi di Termoli-Larino avviata nel mese di ottobre e che riprende con l’inizio del Tempo ordinario, dopo essere stata condivisa anche nel tempo di Avvento e Natale. La proposta, si legge in un comunicato stampa della diocesi, “si riferisce alla messa domenicale quale luogo centrale e fondativo della vita della comunità parrocchiale con una particolare attenzione rivolta alle famiglie. Pur nei limiti della normativa imposta dalla pandemia, l’assemblea domenicale resta, di fatto, la realtà numericamente più partecipata e regolare che si vive come cristiani”. Le singole schede sono “semplici ed essenziali e invitano a raccogliersi, come famiglia, per alcuni minuti, possibilmente in prossimità della domenica. Ogni settimana ci sarà anche una proposta di un gesto o di un’attività da condividere insieme ai propri cari”. Il gesto proposto nella scheda di domenica 17 gennaio è: allestire in casa un angolo della Parola, con un piccolo leggio e un eventuale cero. Il proposito: ogni componente della famiglia cerchi “di far bene il proprio dovere e di svolgere con gioia i propri compiti all’interno della famiglia”. Le schede saranno diffuse sul sito della diocesi, sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) con l’invito a condividerle nella propria rete di contatti.