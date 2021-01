Diocesi: Bari-Bitonto, il 25 gennaio mons. Satriano inizierà il suo ministero episcopale. Veglie di preghiera nelle parrocchie di Rossano-Cariati

È in programma per il prossimo lunedì 25 gennaio la celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero pastorale di mons. Giuseppe Satriano come arcivescovo di Bari-Bitonto. Nella festa della Conversione di San Paolo, alle 17, il presule presiederà il rito nella cattedrale di Bari. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta su TeleNorba sul canale 10 del digitale terrestre (per Puglia e Basilicata) e via satellite su TgNorba24, canale 510 di Sky. La cerimonia sarà trasmessa via streaming anche sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, Chiesa locale che mons. Satriano ha guidato dal luglio 2014 prima di essere nominato da Papa Francesco arcivescovo di Bari-Bitonto.

In preparazione all’inizio del nuovo ministero episcopale di mons. Satriano, nelle parrocchie dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati si terrà una veglia di preghiera individuata dai singoli parroci in base alle esigenze della propria comunità.