Germania: conferenza via web per aggiornare i temi del Cammino sinodale della Chiesa cattolica

La situazione del Cammino sinodale della Chiesa cattolica tedesca sarà analizzato durante una conferenza che si svolgerà il 4 e 5 febbraio prossimi e sarà gestita via streaming stante le perduranti restrizioni per la pandemia. La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) con un comunicato ha sottolineato che alla conferenza prenderanno parte tutti i membri dei quattro forum sinodali, osservatori dei Paesi vicini e gruppi ecumenici. La conferenza risulterà un passo intermedio per ampliare la discussione dei forum, dopo la prima Assemblea sinodale di un anno fa a Francoforte sul Meno e le conferenze regionali dello scorso autunno. Oltre alle relazioni dei forum, ci saranno anche altri argomenti introdotti dal Sinodo. La conferenza includerà una discussione sul problema degli abusi sessuali nella Chiesa. La conferenza online si considera un passo intermedio per un ulteriore lavoro sostanziale nei forum sinodali tematici. Lo scopo è anche quello di percepire in modo più dettagliato le impressioni degli osservatori dall’estero e del movimento ecumenico. Subito prima dell’inizio della conferenza online, il Presidium del Cammino sinodale con il presidente della Dbk, mons. Georg Bätzing, il presidente della Federazione dei cattolici tedeschi (Zdk), Thomas Sternberg, il vice-presidente della Dbk, mons. Franz-Josedf Bode e Karin Kortmann (deputato del Partito social-democratico e rappresentante nell’organismo di presidenza del Cammino sinodale delle istituzioni politiche e sociali tedesche), incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa on-line.