Diocesi: Genova, al via domani l’Università dei genitori

Torna a Genova l’Università dei genitori, promossa dal LaborPace della Caritas diocesana di Genova in collaborazione con Palazzo Ducale-Fondazione per la cultura. Tema per il 2021 è “Il genitore che serve. Essere presenti senza diventare ingombranti”. Quella di quest’anno è una edizione importante, che segna il decennale di questa proposta formativa che, come spiegano gli organizzatori, “è molto apprezzata dai genitori e dalle altre figure educative, per la qualità dei relatori e la concretezza dei percorsi proposti”. “L’Università dei genitori – ha affermato Fabrizio Lertora, responsabile del LaborPace – si rivolge al mondo adulto che si trova a ricoprire responsabilità educative. Gli incontri, pensati in primo luogo per i genitori, sono aperti anche alle altre figure educative, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, a partire dalla convinzione che è necessario e urgente un lavoro di squadra e una sempre maggiore coesione educativa tra le figure adulte impegnate nel difficile mestiere dell’educare”. Gli incontri si svolgeranno di domenica e si terranno in presenza presso il Salone del Maggior Consiglio (compatibilmente con la situazione sanitaria in atto), altrimenti si potranno seguire anche on line sul canale YouTube di Palazzo Ducale. Il primo appuntamento si terrà domenica 17 gennaio, alle ore 21, con una relazione di Daniele Novara, fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Gli altri appuntamenti si terranno il 7 febbraio, il 7 marzo e il 21 marzo tutti alle ore 16. Interverranno, rispettivamente, Loredana Cirillo, psicologa, che svolge attività clinica con adolescenti e genitori; Mariolina Ceriotti Migliarese, medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta; Fabrizio Lertora, ideatore dell’Università dei genitori e responsabile del LaborPace.