Diocesi: Molfetta, domani la Giornata del Seminario vescovile

La Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi celebrerà domani, domenica 17 gennaio, la Giornata di preghiera e sensibilizzazione Pro Seminario vescovile. “Come ogni anno – si legge in una nota della diocesi –, il porre l’attenzione a questa comunità, ricorda a tutti i credenti la vocazione ad essere collaboratori del Vangelo. La domanda di felicità che abita il cuore di ogni giovane si trasforma in ricerca di quale forma dare alla propria esistenza per rispondere alla promessa di Amore rivolta dal Signore”.

In un video preparato per l’occasione per far conoscere i volti che compongono la famiglia del Seminario, il rettore don Cesare Pasini chiede alla comunità diocesana di “condividere la riflessione sul tema vocazionale” e “confermare la nostra attenzione a questo tema molto caro a tutti”.

Domenica prossima, 24 gennaio, il vescovo Domenico Cornacchia presiederà alle 10 nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Molfetta la celebrazione eucaristica durante la quale ammetterà tra i candidati all’ordine del diaconato e del presbiterato i seminaristi Marco Leonardo Cantore e Sergio Minervini e conferirà il ministero del lettorato ai seminaristi Francesco de Leo e Maurizio de Robertis.