Settimana preghiera unità cristiani: Perugia, da lunedì 18 incontri virtuali promossi con ortodossi e protestanti

“Perugia, città multiculturale e multireligiosa, che ha precorso i tempi del Concilio ecumenico vaticano II con realtà socio-culturali di espressione della Chiesa cattolica locale, quali il Centro ecumenico ed universitario ‘San Martino’, l’Ostello della gioventù-Centro internazionale d’accoglienza e la rivista periodica Una città per il dialogo, si appresta a vivere l’annuale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) con una serie di incontri virtuali a seguito della pandemia da Covid-19, fruibili sulla piattaforma Google Meet”. Lo si legge in una nota dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

A presentare il tema e il programma della Settimana è Annarita Caponera, presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia (Ccc), docente di Ecumenismo e dialogo interreligioso presso l’Istituto Teologico di Assisi e presidente del Centro ecumenico “San Martino”. Il Ccc, operativo nel capoluogo umbro da circa un decennio, è composto dalle Chiese cattolica, ortodosse (greca, romena, russa) e protestanti (valdese ed avventista).

Commentando il tema della Settimana – “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” –, Caponera sottolinea: “Anche l’umanità oggi sta passando a causa del Covid-19 una stagione di grande incertezza e preoccupazione con forti conseguenze sociali, economiche e morali. L’invito di Gesù è oggi ancora più attuale e chiama tutti i cristiani a dare una risposta alla sua chiamata”.

Nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve “le iniziative per tale preghiera – precisa la presidente del Ccc – sono attività svolte dal Centro ecumenico San Martino di Perugia in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo e con il Consiglio delle Chiese Cristiane presenti a Perugia”.

Lunedì 18 gennaio, l’apertura della Settimana di preghiera a cura di tutte le Chiese; martedì 19 gennaio, riflessione a cura della Chiesa valdese; mercoledì 20 gennaio, riflessione a cura della Chiesa ortodossa romena; giovedì 21 gennaio, riflessione a cura della Chiesa cattolica; venerdì 22 gennaio, riflessione a cura della Chiesa avventista; lunedì 25 gennaio, conclusione della Settimana di preghiera a cura di tutte le Chiese aderenti al Ccc di Perugia.