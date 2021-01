Servizio civile universale: diocesi Imola, 8 posti disponibili per il progetto “Educazione storica, artistica e comunicazione nel territorio”

Anche la diocesi di Imola è tra gli enti che hanno attivato un progetto di Servizio civile universale per il 2021 rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni che “desiderano mettersi in gioco”.

In particolare, è stato predisposto il progetto “Educazione storica, artistica e comunicazione nel territorio” che, spiega una nota, “ha l’obiettivo di favorire il diritto alla partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio del circondario imolese per 14.960 cittadini, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili, attraverso l’informazione sociale e percorsi educativi che favoriscano l’inclusione attraverso la cultura”.

Sono 6 i posti complessivi disponibili presso Archivio e Museo diocesani e l’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi. A questi si aggiungeranno due posti per un apposito progetto della Caritas diocesana di Imola.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line scegliendo il progetto per il quale avanzare la candidatura. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le 14 del 15 febbraio 2021. Sul sito della diocesi sono disponibili ulteriori informazioni pubblicate in una pagina dedicata al Servizio civile.