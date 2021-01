Diocesi: Padova, domani tavola rotonda on line sul disarmo con il saluto del vescovo Cipolla

“Miriamo alla pace” è l’appuntamento online in programma domenica 17 gennaio, alle 18.30, sul canale YouTube della diocesi di Padova e sui profili social. Una tavola rotonda organizzata dalla diocesi patavina all’interno del percorso interdiocesano “Passi di pace” proposto quest’anno al posto della marcia per la pace, impossibile da realizzare causa pandemia.

La tavola rotonda vedrà il saluto del vescovo Claudio Cipolla e i contributi di Lisa Clark, dei Beati i costruttori di pace e co-presidente dell’International Peace Bureau; di Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete italiana pace e disarmo; di Claudio Cefaloni, redattore di Città Nuova; di padre Mario Menin, direttore di Missione Oggi. Modera Luca Bortoli, direttore del settimanale diocesano La Difesa del popolo.

Sul tavolo le questioni legate al tema del disarmo (finanziamenti, investimenti, banche…).

La tavola rotonda si inserisce infatti nel “Cammino disarmante” costruito dalle sette diocesi del Triveneto – Padova, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Trento, Treviso, Vicenza e Vittorio Veneto –; percorso di pace interdiocesano avviato questo gennaio 2021 e contraddistinto da una serie di appuntamenti on line che segnano sei passi di consapevolezza e impegno unire, pregare, conoscere, ascoltare, sperare, dialogare.

“Ci illudiamo di essere sicuri attraverso le armi, mentre molti investimenti potrebbero essere utilizzati per la lotta alle diseguaglianze che sono le vere ragioni di guerre e conflitti – osserva suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale, del lavoro, giustizia e pace, che sta coordinando l’iniziativa –. Le diseguaglianze minano la pace. E con questa sensibilizzazione vorremmo sostenere quanto papa Francesco afferma nel messaggio per la giornata per la pace 2021”.