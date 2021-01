Parlamento Ue: premio Carlo Magno per la gioventù. Candidature entro il 1° febbraio

Sono aperte le candidature al Premio internazionale Carlo Magno per la gioventù, promosso dalla omonima fondazione di Aquisgrana e dal Parlamento europeo. L’invito rivolto ai giovani provenienti da tutti gli Stati membri Ue è di sottoporre progetti in atto (o conclusi nell’arco dei 12 mesi precedenti la candidatura) che “promuovono la comprensione europea ed internazionale”; favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso di identità e di integrazione europea”; “costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei che formano un’unica comunità”. Il primo premio prevede un compenso di 7.500 euro, il secondo 5.000 euro e il terzo 2.500 euro; i vincitori saranno inoltre invitati per la cerimonia di premiazione ad Aquisgrana, in Germania l’11 maggio 2021 così come nella sede del Parlamento europeo. Per presentare la candidatura singolarmente o in gruppo (entro il 1° febbraio 2021) bisogna avere tra i 16 e i 30 anni. Una prima selezione sarà a livello nazionale con giurie composte da almeno due membri del Parlamento europeo e un rappresentante di organizzazioni giovanili (il vincitore sarà reso noto entro il 15 marzo 2021). Quindi una giuria europea, formata da tre eurodeputati, il presidente del Parlamento europeo e quattro rappresentanti della Fondazione, sceglieranno tre vincitori tra i 27 progetti nazionali selezionati.