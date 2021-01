Diocesi: Bolzano, al via dal 20 gennaio tre videoconferenze su pastorale per persone disabili

Al via da mercoledì 20 gennaio un ciclo di videoconferenze aperte a tutti sul tema di una pastorale inclusiva per le persone con disabilità. Relatore don Stefano Buttinoni dell’arcidiocesi di Milano.

Da maggio a dicembre 2020 un gruppo di persone interessate ha condiviso idee e proposte per sviluppare una “pastorale con i disabili” a livello parrocchiale e diocesano. Il cammino di approfondimento prosegue nel 2021 con un ciclo di incontri mensili in videoconferenza aperti a tutti. Il primo appuntamento è in programma il 20 gennaio: collegato in videoconferenza, dalle 18 alle 19.30 sarà don Buttinoni, autore del libro “La disabilità ci rende umani – dieci passi per una comunità inclusiva”. I successivi incontri sono fissati per il 24 febbraio e il 24 marzo, sempre dalle 18 alle 19.30.

Gli incontri si terranno in lingua italiana e sono aperti a tutti gli interessati previa iscrizione all’indirizzo paola.vismara@bz-bx.net. Agli iscritti verrà poi inviato il link per partecipare alla videoconferenza.