Sanità: Fnopo, “dal Parlamento arriva la migliore risposta contro la violenza sui professionisti sanitari”

“Dal Parlamento arriva oggi la migliore, e tanto attesa, risposta contro la violenza sui professionisti sanitari. Grazie al voto unanime alla Camera, infatti, il disegno di legge n. 867, recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni’ diventa finalmente legge”. Così la Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetricia (Fnopo). “Un voto che dimostra l’attenzione di tutta la politica a un tema che negli ultimi mesi aveva riempito, quasi quotidianamente, le pagine di cronaca. La Federazione, quindi, non può che esprime la massima soddisfazione per il traguardo raggiunto”. La Fnopo evidenzia, inoltre, che “da oggi in poi, si dovrà sempre più operare di concerto tra forze dell’ordine, professionisti e dirigenti delle strutture sanitarie, affinché venga garantita l’incolumità di chi lavora e contestualmente di chi si affida loro per essere curati”. “Ben vengano dunque gli inasprimenti di pena – aggiunge la federazione -, ma ancora di più aiutare con misure di prevenzione il contrasto alla violenza, così come il recupero fisico e psicologico di chi ha subito, o potrebbe subire, episodi di violenza ma ancora di più percorsi formativi per prevenire gli atti di violenza”.