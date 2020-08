Esplosioni a Beirut: Sant’Egidio, “primi aiuti ad anziani e famiglie”

La Comunità di Sant’Egidio, presente a Beirut, è attiva in queste ore nel primo soccorso ad alcuni anziani e famiglie colpite da questa tragedia ed esprime il suo dolore per la tragedia che ha colpito la città, testimoniando vicinanza ai familiari delle vittime della terribile esplosione e ai numerosi feriti. Da molti anni Sant’Egidio ha stretto un legame di grande significato con la popolazione libanese e considera il Libano – afferma una nota – un luogo privilegiato di dialogo interreligioso, di convivenza tra diversi e di cultura della pace. I corridoi umanitari, che dal 2016 hanno portato proprio dal Libano oltre 2mila profughi siriani, precisa la Comunità, “ci hanno permesso di apprezzare ancora di più questo Paese, fondamentale per l’equilibrio del Medio Oriente, per la sua disponibilità a collaborare a questo grande programma umanitario”.