Diocesi: Siracusa, il 24 ottobre ordinazione episcopale dell’arcivescovo eletto Lomanto

L’ordinazione episcopale di mons. Francesco Lomanto, arcivescovo eletto di Siracusa, è fissata per sabato 24 ottobre, nel santuario basilica Madonna delle Lacrime. Lo rende noto l’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa. A presiedere la celebrazione, durante la quale sarà ordinato Lomanto, sarà mons. Salvatore Pappalardo, amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Siracusa, che la concelebrerà con il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto. Co-consacranti saranno tutti i vescovi di Sicilia. In quell’occasione, mons. Lomanto farà anche ingresso nella diocesi.