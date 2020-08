Libano-Ue: telefonata tra Von der Leyen e premier Diab. Concordati interventi urgenti

Ursula von der Leyen (foto SIR/European Commission)

Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato oggi con Hassan Diab, primo ministro del Libano. Von der Leyen “ha espresso le condoglianze e il sostegno dell’Ue al popolo libanese di fronte alla devastante catastrofe che ha colpito la città di Beirut e il Paese nel suo insieme”, riferisce ora l’ufficio stampa di Bruxelles. Il presidente e il primo ministro hanno discusso dell’assistenza che l’Ue sta già fornendo, che comprende in particolare: lo spiegamento di oltre 100 Vigili del fuoco altamente qualificati – fra cui un team italiano – per la ricerca e il salvataggio, con veicoli, cani e attrezzature mediche di emergenza, anche attraverso la Croce Rossa libanese; l’offerta di squadre aggiuntive, in particolare per il rilevamento chimico, biologico, radiologico e nucleare; una nave militare porta-elicotteri per l’assistenza medica. L’Ue ha inoltre attivato il sistema di mappatura satellitare Copernicus per aiutare a valutare l’entità del danno. “Oltre a questi sforzi, la Commissione – riferisce la nota – sta mobilitando oltre 33 milioni di euro per le prime necessità d’emergenza, assistenza e attrezzature mediche e protezione delle infrastrutture critiche”. La Commissione “prenderà in considerazione un ulteriore sostegno a seconda della valutazione dei bisogni umanitari in corso”.