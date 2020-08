Diocesi: Latina, stasera a Sezze un confronto tra giovani, cattolici e non, sul senso dell’impegno politico

“Protagonisti del nostro tempo” è lo slogan di un incontro pubblico, in programma oggi, giovedì 6 agosto, alle 18, al Centro sociale “Mons. Ubaldo Calabresi” di Sezze (Lt). L’iniziativa è promossa dal Gruppo Agesci Sezze 1, sarà moderata dai ragazzi scout del Clan “Crazy Horse” e pone al centro i giovani stessi, chiamati a confrontarsi sul tema della cittadinanza attiva. “I ragazzi sono sempre più distanti dal mondo politico. Non parliamo solo di quel mondo istituzionale fatto da palazzi di potere ed elezioni, ormai si è distanti anche dall’attivismo civico”, spiegano dal Gruppo Agesci. “Da tempo ci interroghiamo sul perché di questo disinteresse da parte dei nostri coetanei e abbiamo così deciso di organizzare un dibattito pubblico, il primo nella storia recente della provincia, per chiedere alle associazioni giovanili cosa voglia dire per loro fare politica, perché dedicare la propria vita a questo impegno, nel tentativo di dare una risposta anche alle domande che ci hanno spinto a realizzare questa iniziativa”, aggiungono. I rappresentanti di otto realtà del territorio, da movimenti studenteschi ad associazioni cattoliche, fino ai gruppi giovanili di diversi partiti politici, porteranno la propria esperienza di partecipazione sul territorio. “Non vogliamo proporre uno scontro su contenuti che si possono trovare nei programmi elettorali, ma offrire un’opportunità per parlare del senso di mettersi in gioco come cittadini”, concludono dal Gruppo Agesci Sezze 1.