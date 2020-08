Diocesi: Firenze, la cupola del duomo compie 600 anni e torna visitabile al pubblico

In agosto e settembre la cupola del duomo di Firenze torna di nuovo visitabile tutti i giorni al pubblico, come prima del lockdown, e per la prima volta con orario prolungato fino alle ore 21. Ne dà notizia la diocesi, ricordando che ancora oggi la cupola di Santa Maria del Fiore, capolavoro del Brunelleschi, è la più grande al mondo in muratura, con il suo diametro interno di circa 45 metri ed esterno di 54,8. Il tamburo ottagonale (la base della cupola) sorge a circa 55 metri da terra per raggiungere la spettacolare altezza di 91 metri ai piedi della Lanterna e 116 alla sommità della stessa. Un’immensa struttura, si presume costituita da più di 4 milioni di mattoni. Sarà il modello per altre cupole nel mondo, prima fra tutte quella di San Pietro in Vaticano su progetto di Michelangelo. Nel 2020, l’Opera di Santa Maria del Fiore aveva previsto un ampio programma d’iniziative per celebrare questa importante ricorrenza, che a causa della pandemia da Covid 19 sono state tutte rimandate. Con la cupola riapre anche la cattedrale ai turisti, dal lunedì al sabato, con ingresso gratuito