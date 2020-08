Azione cattolica: stasera webinar promosso dal Coordinamento giovani del Forum internazionale. 200 partecipanti da 30 Paesi

Sono 200 i giovani che si collegheranno stasera da 30 Paesi e 4 continenti all’incontro online “Voi siete l’adesso di Dio” promosso dal Coordinamento giovani del Forum internazionale di Azione cattolica. Il webinar è l’occasione per presentare il sussidio elaborato dal Coordinamento giovani sull’esortazione post-sinodale “Christus vivit” dedicata ai giovani. “Giovani alla luce di Christus vivit” – spiegano i promotori – ha l’obiettivo di offrire materiale di formazione e missione per gruppi, équipe parrocchiali e comunità ecclesiali per approfondire l’esortazione di Papa Francesco che raccoglie e rilancia i contenuti del Sinodo sui giovani del 2018. Una sorta di “bussola” per orientare il cammino dei gruppi giovani di Azione cattolica secondo coordinate comuni pur nella diversità delle scelte legate ai differenti contesti dei vari Paesi del mondo. L’appuntamento è oggi alle 20.30 per Italia, Burundi, Spagna, Malta. Per i giovani argentini saranno le 15.30, le 18.30 per quelli del Senegal, le 21.30 per Romania e Terra Santa e notte fonda per i giovani filippini che vivranno il collegamento alle 2.30 del 7 agosto. Il webinar del Coordinamento dei giovani del Fiac parlerà italiano, spagnolo e inglese.

Diversi gli interventi e gli spazi musicali previsti a cura dei gruppi di Argentina, Spagna e Ruanda. A coordinarlo Luisa Alfarano e Michele Tridente, vice presidenti del Settore giovani dell’Azione cattolica italiana e responsabili del Coordinamento giovani del Fiac con l’introduzione di Rafael Corso, coordinatore del Segretariato del Forum internazionale di Azione cattolica.