Bracciano: il Reggimento addestrativo del comando artiglieria dona 2 quintali di generi alimentari alle famiglie bisognose

(foto Esercito Italiano)

Il Reggimento addestrativo del comando artiglieria di Bracciano, insieme alla Caritas diocesana che opera nella chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, ha organizzato negli scorsi giorni una raccolta di generi alimentari di prima necessità per poter aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica anche per colpa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19. Sono stati raccolti circa 190 Kg tra pasta, biscotti, cibo in scatola ed altri alimenti, consegnati al parroco, don Luigi Romano, che si occuperà della distribuzione alle famiglie indigenti. Presente alla consegna il tenente colonnello Nicola Roselli, comandante di gruppo del Reggimento addestrativo di Bracciano, che come si legge sul sito istituzionale delle forze armate, ha voluto evidenziare come l’Esercito italiano sia sempre in prima linea al fianco dei cittadini e della collettività, anche in questo periodo di graduale ritorno alla normalità.