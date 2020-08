Regione Lazio: progetto “Con Maria, in cammino con l’arte, la bellezza e la cultura”. Assessore Pugliese, “percorso fra spiritualità, parità di genere e salute”

Al via il nuovo progetto “Con Maria, in cammino con l’arte, la bellezza e la cultura”, promosso dall’assessorato al Turismo e pari opportunità della Regione Lazio. Incontri, reading, masterclass, spettacoli e attività con le scuole da agosto 2020 ad aprile 2021. “Si tratta di un insieme di appuntamenti mettendo in relazione tre percorsi: il primo, di tipo spirituale, sulle tracce della Madonna nel bellissimo territorio del Lazio; il secondo sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società; e infine un ultimo centrato sulle tematiche legate alla salute, alla prevenzione e alla medicina di genere”. È l’assessore Giovanna Pugliese che chiarisce al Sir il significato e le prospettive del progetto. “Come Regione Lazio promuoviamo questa iniziativa convinti che sia importante ragionare sul ruolo delle donne e sulla loro condizione nella società contemporanea”, afferma. E aggiunge: “Maria è l’emblema dell’ascolto e della speranza, una figura cardine nella storia delle religioni. È venerata in cinque continenti. È colei che appare nei più disparati luoghi del mondo. È la madre di Gesù… Credo non ci sia niente di più attuale che discutere oggi sulla condizione delle donne. Le donne di tutto il mondo sono soggette a discriminazioni, in casa, in famiglia, sul posto di lavoro e nella società. Non è un caso che manchino luoghi delle donne, che siano carenti i servizi dedicati, che ci sia una ingiustificata differenza salariale a parità di prestazione lavorativa. Siamo e saremo sempre affianco alle donne per affermare i loro diritti e contro la violenza di genere”.