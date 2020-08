Regione Lazio: progetto “Con Maria, in cammino con l’arte, la bellezza e la cultura”. Prima tappa ad Amatrice 7 e 8 agosto

“Con le donne del mondo della cultura e dello spettacolo promuoveremo i nostri diritti e le pari opportunità. Oltre alle testimonianze del mondo cattolico e all’approfondimento di tipo spirituale sulle tracce della Madonna, valorizzeremo il ruolo delle donne attraverso i contributi di lavoratrici, amministratrici locali, professioniste e studiose: un viaggio nell’empowerment delle donne”. Giovanna Pugliese, assessore al Turismo e pari opportunità della Regione Lazio, chiarisce i lineamenti del progetto “Con Maria, in cammino con l’arte, la bellezza e la cultura”, che parte in questo mese di agosto per dipanarsi fino al prossimo aprile. “Sabato 8 agosto, per iniziare, sarà con noi, ad Amatrice, Paola Minaccioni con uno spettacolo dal titolo ‘La ragazza con la valigia’, un’istantanea sulla condizione femminile contemporanea”, afferma Pugliese. Nel progetto – le domanda il Sir – si parla anche di valorizzazione dei territori e di quei luoghi legati alla figura della Madonna. Ritiene che possa essere una nuova opportunità di far conoscere così percorsi meno noti? “Il culto mariano è un fenomeno storico e religioso che muove decine di migliaia di pellegrini e turisti ogni anno e per questo il programma farà tappa nei luoghi maggiormente rappresentativi del culto della Madonna nel Lazio, un altro modo per far conoscere le bellezze della nostra Regione, i meravigliosi paesaggi e i borghi unici”.

Primo appuntamento venerdì 7 agosto alle ore 18.30 e sabato 8, dalle 10.00 alle 22.00, ad Amatrice, “lì dove ogni anno, nella domenica dell’Ascensione, a maggio, in occasione della Madonna di Filetta una processione unisce dal capoluogo tutti gli abitanti dell’amatriciano. Seconda tappa – spiega l’assessore regionale – ad ottobre a Gaeta nella Cappella d’oro dell’Immacolata Concezione e a seguire le altre province per finire, in primavera, nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma”.