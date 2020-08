Papa Francesco: sette laici, di cui sei donne, tra i nuovi membri del Consiglio per l’Economia

foto SIR/Marco Calvarese

Ci sono anche sette laici, di cui sei donne, tra i nuovi membri del Consiglio per l’Economia. Come rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, il Papa ha annoverato tra i membri del Consiglio per l’Economia sei cardinali: Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest; Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo; Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec; Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark; Anders Arborelius, vescovo di Stockholm; e Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. Ad essi si aggiungono sette laici: Charlotte Kreuter-Kirchhof, Eva Castillo Sanz, Leslie Jane Ferrar, Marija Kolak, Alberto Minali, María Concepción Osákar Garaicoechea e Ruth Maria Kelly.

La professoressa tedesca Charlotte Kreuter-Kirchhof, docente di diritto pubblico nazionale e internazionale presso l’Università Heinrich-Heine di Düsseldorf, presiede l’Associazione Hildegaris, un movimento di donne cattoliche in Germania che sostiene le studentesse in difficoltà.

Marija Kolak, tedesca, ha lavorato presso la Berliner Volksbank e attualmente è presidente della Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffisenbanken. È sposata e ha tre figli.

Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, spagnola, è socio fondatore del Gruppo Azora e presidente del Consiglio di amministrazione di Azora Capital e di Azora Gestion, SGIIC. È laureata in legge presso l’Università Autonoma di Madrid. È sposata e ha due figlie.

Eva Castillo Sanz, spagnola, laureata in Giurisprudenza e in Economia e Commercio presso la Pontificia Università di Comillas a Madrid. Attualmente siede nel Consiglio di amministrazione di Bankia S.A, nel Consiglio di amministrazione di Zardoya Otis S.A e nel Consiglio di amministrazione della Fundación Comillas-ICAI e della Fundación Entreculturas. È laureata in legge presso l’Università Autonoma di Madrid. È sposata e ha due figlie.

Ruth Mary Kelly, britannica, ha prestato servizio nel governo laburista tra il 2004 e il 2008 come segretario di Stato per l’istruzione. Attualmente ricopre la posizione di pro vice rettore per la Ricerca e le Imprese presso la St. Mary’s University a Londra.

Leslie Jane Ferrar, britannica, comandante dell’Ordine Reale Vittoriano, è stata Tesoriere di Carlo, Principe di Galles, dal gennaio 2015 al luglio 2017. Ha studiato alla Harvard Business School e all’Università di Durham.

L’unico uomo è un italiano Alberto Minali, veronese, laureato in Economia Politica alla Bocconi con una specializzazione presso l’Università di Yale e la Brandeis University di Boston. Ha ricoperto la carica di direttore generale nel “Gruppo Generali” e capo del settore investimenti del Gruppo Eurizon. È stato amministratore delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni.