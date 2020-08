Argentina: Cea, non si terrà a novembre l’Assemblea plenaria elettiva a causa del Covid-19

Sotto la guida del vescovo di San Isidro e presidente della Conferenza episcopale argentina (Cea), mons. Oscar Vicente Ojea, i vescovi membri della Commissione permanente dell’episcopato argentino si sono riuniti, l’11 agosto, attraverso la piattaforma Zoom per il loro 185° incontro. Nel loro consueto interscambio pastorale, i presuli hanno condiviso l’esperienza delle diverse regioni rispetto all’accompagnamento di coloro che soffrono le conseguenze della pandemia da Covid-19, soprattutto i malati, e hanno espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dai volontari della Chiesa in vari ambiti. Con votazione unanime, i vescovi hanno deciso, a causa della pandemia, di non convocare l’Assemblea pleanaria elettiva, prevista per il prossimo novembre.